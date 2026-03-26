Dimissioni e polemiche in Piemonte: Cirio commenta il passo indietro di Chiorino

La vicenda che ha scosso la politica piemontese ha assunto contorni istituzionali e giudiziari che richiedono chiarimenti. Il governatore Alberto Cirio ha definito le dimissioni della sua vice, Elena Chiorino, come un gesto necessario per inviare un segnale istituzionale, sottolineando la priorità della tutela delle istituzioni e della loro sicurezza. In questo contesto, la decisione di Chiorino è stata presentata come una risposta a fatti che hanno richiesto una reazione pubblica e trasparente, al di là dei rapporti personali e della stima professionale maturata in anni di collaborazione.

Cirio ha anche voluto rimarcare la stima per la sua vice, ricordando i sette anni di lavoro condiviso e la correttezza che le attribuisce. Al tempo stesso, ha giudicato grave la leggerezza compiuta, proprio perché proveniente da chi ricopriva ruoli istituzionali significativi. Il governatore ha motivato la propria scelta come quella di un presidente che non si volta dall’altra parte, ma agisce per il bene dell’ente regionale, privilegiando una reazione ponderata e bilanciata rispetto a soluzioni impulsive.

Il quadro politico e i riflessi nazionali

Lo scandalo esploso attorno alla cosiddetta Bisteccheria d’Italia ha avuto ricadute oltre i confini regionali: il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove ha rassegnato le dimissioni il 24 marzo 2026 su indicazione della premier Giorgia Meloni, mentre la vicenda ha sollevato interrogativi su rapporti e complicità politiche. In Piemonte, il partito coinvolto ha visto crescere la pressione delle opposizioni e lo sconcerto tra gli alleati, con richieste di trasparenza e chiarezza sulle responsabilità. La concatenazione di eventi ha trasformato una questione locale in un tema di interesse nazionale, alimentando un dibattito politico serrato sul limite tra imprudenza e responsabilità pubblica.

Le critiche e le richieste di chiarimento

Le forze di opposizione hanno chiesto con forza il passo indietro di Chiorino e degli altri esponenti coinvolti, motivando la richiesta con l’esigenza di chiarezza morale e politica. Partiti e consiglieri regionali hanno sottolineato come la permanenza in carica fosse diventata insostenibile dopo le rivelazioni sulle relazioni imprenditoriali con la famiglia Caroccia, e in particolare con Miriam Caroccia. Le istanze opposte richiedono non solo dimissioni ma anche un’indagine approfondita sui rapporti societari e sulle dichiarazioni patrimoniali presentate al Consiglio regionale.

La dimensione societaria e le origini dello scandalo

Al centro del caso c’è la costituzione, avvenuta il 16 dicembre 2026, della società Le 5 Forchette Srl, che ha assunto la proprietà della Bisteccheria d’Italia a Roma. Secondo le ricostruzioni, diversi politici e amministratori locali avrebbero partecipato alla costituzione dell’impresa insieme a Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, indicato come prestanome legato al clan dei Senese. I soci hanno poi ceduto le quote alla giovane, ma il meccanismo ha innescato sospetti e interrogativi su motivazioni e trasparenza, spingendo molti osservatori a interrogarsi sulle ragioni di operare attraverso una società fondata a Biella per un’attività con sede nella capitale.

Domande sul piano etico e amministrativo

Le critiche sul piano etico riguardano la scelta di associare esponenti politici a persone legate a contesti criminali noti, e il mancato chiarimento nelle dichiarazioni ufficiali. Sul piano amministrativo, l’attenzione si concentra sulla correttezza delle comunicazioni al Consiglio regionale e sulla tempestività delle informazioni rese ai cittadini. Ai rilievi politici si aggiunge una componente di domanda pubblica: perché non dichiarare le partecipazioni societarie in modo trasparente? Le risposte attese dovrebbero aiutare a ricomporre la fiducia pubblica nel sistema istituzionale.

Aspetti giudiziari e stato degli accertamenti

Sul fronte giudiziario, la procura di Roma ha aperto un fascicolo nei confronti di Mauro e Miriam Caroccia, con un’ipotesi di riciclaggio legata alla gestione della ristorazione e a possibili operazioni di pulizia di proventi illeciti. Al momento, nessuno dei politici coinvolti risulta indagato, ma gli accertamenti sono in corso e potrebbero estendersi a passaggi societari e finanziari ritenuti opachi. Le autorità competenti stanno valutando ogni elemento per capire se siano emersi reati a valle delle operazioni economico-imprenditoriali che hanno generato lo scandalo.

Il caso rimane aperto su più fronti: politico, etico e giudiziario. Cirio ha scelto di valorizzare la responsabilità istituzionale e la necessità di proteggere gli enti pubblici, mentre le opposizioni chiedono passi ulteriori e trasparenza completa. Resta fondamentale per il sistema informativo e per i cittadini ottenere riscontri documentali e spiegazioni esaustive, in modo da ricostruire la filiera degli eventi e stabilire con chiarezza chi abbia agito al solo scopo imprenditoriale e chi invece abbia ecceduto in imprudenza o responsabilità politica.