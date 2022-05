Disneyland Paris, nasce il primo universo a tema Marvel in Europa

Roma, 27 mag. (askanews) – Disneyland Paris si espande e nasce il primo universo a tema Marvel in Europa negli spazi del Parco Walt Disney Studios. Dal 20 luglio, Marvel Avengers Campus offrirà stunt live-action a sorpresa, incontri epici con i Supereroi Marvel, due attrazioni ricche d’azione, oltre a speciali ristoranti e negozi a tema Marvel.

Un universo interamente reinventato, dedicato a scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di Eroi.

Appassionati e non, grandi e piccini, potranno unirsi agli Avengers e ai loro alleati, lanciando ragnatele come Spider-Man, volando nello spazio come Iron Man e Captain Marvel, travestendosi e ricaricandosi come fanno i veri Supereroi.

Avengers Campus è la prossima pietra miliare nel piano di trasformazione pluriennale del Parco Walt Disney Studios. Destinazione perfetta per vivere un’esperienza con i Supereroi preferiti.