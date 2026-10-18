Dramma in Canada, dove è divampato un vasto incendio nella base militare di Wainwright, una delle basi militari più attive del Paese. Al momento non si conoscono le cause dell'esplosione che ha causato il rogo, sarebbero però almeno 7 i morti accertati.

Un vasto incendio è scoppiato nella base militare di Wainwright, nel Canada Occidentale, intorno alle ore 16.00 di ieri (ora locale). Il bilancio di morti e feriti è pesantissimo.

Dramma in Canada, tremendo incendio nella base militare di Wainwrigth

Ad Alberta, nel Canada Occidentale, è divampato un tremendo incendio nella base militare di Wainwright intorno alle ore 16.00 di ieri (ora locale).

Stando alle prime notizie, riportate dall’emittente canadese Cbc, il rogo pare essersi sviluppato in un’area destinata all’addestramento militare. Le immagini diffuse sui social media hanno mostrato una densa colonna di fumo scuro levarsi dalla zona interessata dalle fiamme. La struttura, tra l’altro, ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre e il 3rd Canadian Division Training Centre ed è considerata una delle basi militari più attive del Paese.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con diverse squadre di Vigili del Fuoco, pare però che non sia stato emesso alcun ordine di evacuazione. Tuttavia il distretto municipale di Wainwright ha reso noto alla Cbc che i soccorritori stanno valutando la situazione e “lavorando per proteggere le persone, le proprietà e le infrastrutture critiche” nell’area.

Il Comune sui social: “Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di soccorso. Non dirigetevi verso il luogo dell’incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo“. I residenti sono stati invitati a recarsi al Wainwright Health Centre soltanto in presenza di un’effettiva necessità medica critica, così da non ostacolare la gestione dell’emergenza. Non sono inoltre stati comunicati dettagli precisi sulla dinamica dell’incidente, né è stato chiarito che cosa abbia provocato il rogo.

Divampa incendio nella base militare di Wainwright: decine tra morti e feriti

Un vasto incendio è divampato nella base militare di Wainwright, in Canada. Secondo quanto affermato dall’emittente Global News sarebbero almeno 7 le vittime e numerosi i feriti. Secondo i media locali l’esplosione sarebbe avventura nel corso di un’esercitazione a fuoco, quando i colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all’interno della base. Le fiamme avrebbero poi oltrepassato il perimetro della struttura e si e si sarebbero diffuse a cause dei fortissimi venti. Sono però in corso le indagini per accertare la precisa causa dell’incendio. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, alla Cbc: “Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni“. Il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato di “un grave incidente che ha causato un incendio di vaste proporzioni” . La premier provinciale Danielle Smith ha invece definito il rogo “significativo e tragico“.