Il nuovo divieto di fumo a Milano

Dal primo gennaio 2023, Milano ha introdotto un divieto di fumo all’aperto che ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini. Questa nuova normativa, parte del Regolamento per la Qualità dell’Aria, mira a migliorare la salute pubblica e a ridurre l’inquinamento atmosferico. Le nuove regole stabiliscono che è vietato fumare in tutte le aree pubbliche, inclusi i tavolini dei bar e le fermate dei mezzi pubblici, a meno che non si rispetti una distanza di almeno dieci metri da altre persone.

Le sanzioni per i trasgressori

Le autorità locali hanno già iniziato a far rispettare il divieto, elevando 16 multe dall’inizio dell’anno. Di queste, otto sono state emesse per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, mentre altre quattro sono state inflitte a chi ha fumato in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici e in aree giochi per bambini. Le sanzioni variano da un minimo di 40 euro a un massimo di 240 euro, a seconda della gravità della violazione.

Obiettivi del provvedimento

Il Comune di Milano ha dichiarato che l’obiettivo principale di questa iniziativa è ridurre il PM10, le particelle inquinanti nocive per la salute, e migliorare la qualità dell’aria. Questo provvedimento non solo mira a proteggere i cittadini dal fumo passivo, ma anche a garantire un ambiente più sano per i bambini e le famiglie. Nonostante le polemiche politiche, il Comune sostiene che il divieto di fumo è un passo necessario per tutelare la salute pubblica e promuovere uno stile di vita più sano.