Dl elezioni: capigruppo centrodestra, 'questione ballottaggi sarà risolta'**

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – "La questione dei ballottaggi nei Comuni sarà risolta. Abbiamo presentato in passato un emendamento in aula che poi fu accantonato per una discussione più meditata. Ora abbiamo presentato come capigruppo del centrodestra un emendamento a un provvedimento all'esame del Senato. Non c’è nessuna norma introdotta dal governo per decreto, ma c’è la possibilità di discutere della questione ballottaggi in sede di conversione del decreto". Lo dichiarano in una nota i Capigruppo di centrodestra al Senato Lucio Malan, di Fratelli d'Italia, Massimiliano Romeo, della Lega, Maurizio Gasparri, di Forza Italia, Michaela Biancofiore, di Noi Moderati.

"Abbiamo contestualmente predisposto un disegno di legge dall'analogo contenuto. I ballottaggi vedono una partecipazione dei cittadini talmente ridotta da indurre ad affrontare la questione, come disse anche il responsabile degli enti locali del Pd Ricci in Parlamento, estendendo una norma già in vigore, in forme diverse, in Sicilia, in Friuli-Venezia Giulia e in Toscana. Pertanto, andremo avanti utilizzando i vari strumenti che il Parlamento ci mette a disposizione. La questione sarà affrontata e certamente risolta attraverso gli strumenti della democrazia parlamentare. Per noi conta la sostanza dell'obiettivo da raggiungere”.