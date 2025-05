Dl infrastrutture: Braga, 'Salvini vuole sua antimafia, Meloni intervenga'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Strozzano la discussione sul decreto sicurezza, attaccano la Consulta, arrivano a scavalcare le indicazioni del Quirinale. Questa è la destra al governo: priva del rispetto delle istituzioni, dei ruoli e dei contrappesi". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Oggi Salvini trascina il governo in una pericolosa escalation contro il più alto livello di garanzia istituzionale.

La nota del ministero che sembra la fotocopia di quella del partito del vicepremier è un tentativo palese di piegare le istituzioni a fini politici e mina la credibilità e l’autorevolezza dello Stato stesso: Salvini, l’Antimafia vuole farla a modo suo e non riconosce gli strumenti ordinari già esistenti e peraltro più restrittivi, chiamati a garantire trasparenza per un’opera che coinvolgerà centinaia di imprese e migliaia di lavoratori come il Ponte sullo Stretto. Se il vicepremier attacca il Colle, Meloni non può tacere: è suo dovere prendere immediatamente le distanze da queste derive e richiamare Salvini al rispetto del ruolo che ricopre e delle istituzioni che rappresenta".