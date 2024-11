Dl infrazioni: Centinaio, 'serve lobby sana italiana per cambiare Bolkestein'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Tutti i partiti italiani, di maggioranza e opposizione, dovrebbero costituire una ‘lobby sana’ e andare in Europa a chiedere di cambiare la direttiva Bolkestein. Perché tutti quanti avevano condiviso la cosiddetta legge Centinaio nel 2018, tutti quanti in campagna elettorale hanno detto ai balneari che si sarebbero occupati di loro. Ora bisogna dimostrare che non abbiamo parlato a vuoto. Di sicuro, la Lega su questo è sempre stata coerente”. Lo ha affermato il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, intervenendo nell’Aula del Senato in dichiarazione di voto sul cosiddetto Dl Infrazioni.

“Questo provvedimento -ha aggiunto- è positivo per il Paese perché migliora ulteriormente i rapporti tra Italia e Unione europea. Riduciamo il numero delle infrazioni, armonizziamo le normative, tuteliamo i lavoratori stagionali, aumentiamo il numero degli operatori nel settore della giustizia, paghiamo meno multe e quindi risparmiamo. Di fronte a tutto questo, non capiamo le critiche delle opposizioni”.