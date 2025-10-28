Dl Maturità: Piccolotti (Avs), 'finanziamenti solo a scuola privata, visione classista del governo'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "I tanti micro interventi che avete messo in campo in questi anni nell’ambito scuola, messi insieme sarebbero stati una riforma che non avreste retto per le proteste che ne sarebbero scaturite e quindi avete preferito fare tanti piccoli passi indietro. Questo g...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "I tanti micro interventi che avete messo in campo in questi anni nell’ambito scuola, messi insieme sarebbero stati una riforma che non avreste retto per le proteste che ne sarebbero scaturite e quindi avete preferito fare tanti piccoli passi indietro. Questo governo ha una visione passatista e nostalgica, sembra un anziano reazionario che parla dei bei tempi andati".

Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra intervenendo alla Camera, nel corso delle dichiarazioni di voto finali sul dl Maturità.

"La convinzione che il passato – prosegue – sia migliore del presente e del futuro è semplicemente sbagliata. I giovani non vi piacciono e vi spaventano. Vi spaventa la loro vitalità e la possibilità di mobilità sociale. Nella vostra visione classista chi nasce povero deve rimanere povero. Nelle vostre misure ci sono solo segni 'meno', l'unico segno 'più' è quello per il finanziamento della scuola privata, è scandaloso e anticostituzionale".

"Per questo stiamo raccogliendo le firme per la nostra proposta di legge al fine di ridurre a massimo 20 gli alunni per classe. Solo un'educazione di qualità garantisce la crescita personale delle giovani generazioni", conclude.