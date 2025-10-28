Dl Maturità: Tassinari (FI), 'riforma restituisce valore, merito e credibilità a scuola italiana'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il Dl Maturità è un provvedimento di grande rilievo, che risponde all’esigenza di restituire alla maturità la sua piena autorevolezza, offrendo a studenti, famiglie e docenti regole chiare e stabili. L’esame non è solo una ver...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Il Dl Maturità è un provvedimento di grande rilievo, che risponde all’esigenza di restituire alla maturità la sua piena autorevolezza, offrendo a studenti, famiglie e docenti regole chiare e stabili. L’esame non è solo una verifica, ma un rito di passaggio e un momento in cui la scuola misura sé stessa e il Paese investe sul proprio futuro".

Così Rosaria Tassinari, deputata e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura della Camera, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto.

"Di particolare importanza – prosegue – è il riconoscimento del ruolo degli istituti tecnici, professionali e degli Its Academy del Made in Italy, che entrano a pieno titolo nel sistema educativo nazionale. È un passo avanti decisivo verso una scuola capace di dialogare con il mondo del lavoro, costruendo competenze reali e percorsi formativi integrati con le esigenze produttive del Paese. In questo senso, la riforma dell’esame di Stato non è un fatto tecnico, ma un segnale politico e culturale: riafferma che la scuola è un bene comune, uno strumento di mobilità sociale, una leva di sviluppo".

"La nascita della Fondazione ‘Imprese e Competenze per il Made in Italy’ rappresenta un tassello fondamentale per promuovere collaborazioni tra imprese e istituzioni scolastiche, favorendo l’orientamento e l’inserimento dei giovani nel mondo produttivo. La riforma incarna la visione di Forza Italia: una scuola che valorizza il merito, premia l’impegno, riconosce la libertà di scelta e garantisce pari dignità a tutti i percorsi, liceali, tecnici e professionali. È una scuola che educa alla responsabilità, che orienta senza penalizzare e che prepara cittadini e lavoratori competenti. Con questa riforma investiamo sul futuro dei nostri ragazzi e sull’Italia che vogliamo: più libera, più moderna e più coesa", conclude.