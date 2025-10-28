Dl Maturità: Zurzolo (FdI), 'scuola che educa al merito e restituisce fiducia in futuro dei giovani'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il decreto Maturità segna un cambio di passo importante: restituisce serietà a un momento simbolico della vita scolastica e rafforza il legame tra scuola, famiglia e società. Dopo anni di incertezze e riforme parziali, si torna a un esame che mi...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Il decreto Maturità segna un cambio di passo importante: restituisce serietà a un momento simbolico della vita scolastica e rafforza il legame tra scuola, famiglia e società. Dopo anni di incertezze e riforme parziali, si torna a un esame che misura davvero la preparazione dei ragazzi e riconosce il valore dell’impegno". Così Immacolata Concetta Zurzolo, deputata di Fratelli d’Italia, intervenendo sul provvedimento approvato oggi alla Camera.

"La scuola – prosegue – non può essere un luogo dove tutto si equivale: deve insegnare a crescere, a confrontarsi, a meritare i risultati. Con questa riforma si rafforza il principio del merito, ma anche l’idea che ogni percorso, dal liceo agli istituti tecnici e professionali, ha pari dignità e pari valore per il futuro del Paese. Importante anche l’attenzione riservata alla formazione tecnica e agli Its Academy, che diventano un ponte reale tra i banchi e il mondo del lavoro".

"È così che si costruisce una scuola capace di dare prospettive concrete ai giovani e risposte alle imprese. Questa è la direzione che Fratelli d’Italia ha sempre indicato: una scuola che forma cittadini responsabili, che riconosce l’impegno, che orienta senza discriminare. Una scuola che restituisce fiducia ai ragazzi e all’Italia intera", conclude.