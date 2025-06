Dl sicurezza: Avs, 'Cassazione lo ha fatto a pezzi'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "La Corte di Cassazione ha fatto a pezzi il Decreto Sicurezza. Una relazione durissima, che smaschera l’operazione propagandistica costruita da Salvini, Meloni e Piantedosi. Non è una semplice critica tecnica: è una bocciatura profonda, che mette in discussione l’impianto stesso della legge". Lo scrive sui social il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Da mesi denunciamo la natura ideologica, confusa e pericolosa di questo provvedimento. Ci hanno detto che esageravamo, che era solo una polemica politica. Oggi arriva la conferma che le nostre critiche avevano un fondamento preciso. Quel decreto non ha nulla a che vedere con la sicurezza. È un testo che mette insieme migranti, canapa, cortei, mafia e servizi segreti, senza un filo logico né un’urgenza reale. Un minestrone repressivo scritto per colpire il dissenso, non per tutelare i cittadini".

"Adesso la parola spetta alla Corte Costituzionale. E siamo convinti che molte norme non reggeranno al vaglio della Carta. Perché siamo di fronte a un provvedimento che viola i principi fondamentali dello Stato di diritto. Per fortuna esiste ancora una magistratura indipendente. Ma la domanda che dobbiamo porci, davanti a questi attacchi sistematici all’autonomia della giustizia e alla separazione delle carriere che vuole imporre il governo, è una sola: per quanto tempo ancora?", conclude De Cristofaro.