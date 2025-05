Dl sicurezza: Magi, 'Fontana non tutela Camera, ma maggioranza'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Oggi in commissione è accaduto qualcosa di gravissimo: è stato impedito di terminare l’esame degli emendamenti al dl sicurezza e anche di terminare gli interventi. Nel metodo e nel merito si tratta di uno strappo da un punto di vista costituzionale di cui il governo porta la responsabilità. Faremo un’opposizione durissima perché tutto l’iter di questo decreto è stato messo in atto per eludere l’esame parlamentare.

Se consideriamo che verrà messa la fiducia anche in aula, è il delitto perfetto rispetto al parlamento”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi, relatore di minoranza del dl sicurezza.

“Ci aspettavamo che il presidente della camera prendesse una posizione diversa nei confronti del governo ma questo dimostra ancora una volta che Fontana non tutela più gli interessi dell’assemblea ma solo della maggioranza. Attendiamo ora la fissazione dell’udienza della corte costituzionale rispetto al conflitto di attribuzione che abbiamo presentato. Avrebbero dovuto presentarlo i presidenti delle camere ma, come ho detto, pensiamo che ormai i presidenti delle Camere tutelino solo gli interessi della maggioranza e non quelli del Parlamento”, ha concluso.