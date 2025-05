Dl sicurezza: Pd-M5S-Avs-Iv-Azione e +Eu a Fontana, 'tuteli corretto iter lavori e diritti minoranze'/Rpt**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Nel manifestare il nostro dissenso per quanto accaduto, chiediamo che Ella voglia assumere ogni iniziativa utile a tutelare il corretto svolgimento dei lavori parlamentari e a riaffermare il rispetto dei diritti delle minoranze, anche con riferimento ai successivi p...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Nel manifestare il nostro dissenso per quanto accaduto, chiediamo che Ella voglia assumere ogni iniziativa utile a tutelare il corretto svolgimento dei lavori parlamentari e a riaffermare il rispetto dei diritti delle minoranze, anche con riferimento ai successivi passaggi dell'iter di conversione del decreto legge in oggetto". Si legge nella lettera inviata dai capigruppo Chiara Braga del Pd, Riccardo Ricciardi di M5S, Luana Zanella di Avs, **Matteo Richetti di Azione**, Maria Elena Boschi di Iv e Riccardo Magi di Più Europa al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dopo le proteste oggi per la 'tagliola' applicata nell'esame del dl Sicurezza nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia.