Dl sicurezza: Schlein, 'forzatura inaccettabile, calpestato Parlamento'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Avete compiuto una forzatura inaccettabile e senza precedenti nel metodo e nel merito. Non era mai accaduto che un disegno di legge arrivato quasi a compimento dopo 14 mesi di lavoro parlamentare fosse rimpiazzato da un decreto legge senza alcun criterio di necessità e d'urgenza come richiede la nostra Costituzione".

Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto del Dl Sicurezza.

"Dove avete trovato, colleghi, tutta questa urgenza dopo averlo tenuto parcheggiato per mesi, forse per dare una mano a un leader in difficoltà come Salvini per il congresso del suo partito. Un vero e proprio scippo a questo Parlamento, al principio di separazione dei poteri, alla riserva di legge che la Costituzione prescrive per la materia penale. La verità è che questa forzatura istituzionale per evitare una terza lettura nel Parlamento dimostra ancora una volta la vostra insofferenza verso la natura stessa di questo Parlamento. Avete calpestato la nostra funzione legislativa, avete esautorato queste Camere con un plateale colpo di mano con cui il Governo stesso si è riappropriato di questo testo".