Dl sicurezza: Schlein, 'Meloni al governo fa contrario di quanto diceva, che coerenza'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Questi parlano di sicurezza, ma allora perché hanno mandato centinaia di esponenti delle forze dell'ordine a badare a delle prigioni ruote in Albania quando manca organico in tutto il territorio nazionale? Gli hanno rimuovato il contratto, ma gli hanno riconosciuto un aumento del 6% quando quei poliziotti hanno avuto, come tutti gli italiani, un'inflazione del 16%".

Lo dice Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4.

"E poi ho contestato anche un'ipocrisia di questo governo, perché ho citato oggi in Aula un vecchio tweet di Giorgia Meloni del 2015 dove diceva bisogna sbloccare le assunzioni e bisogna assumere quegli esponenti delle Forze delle Rodine che hanno già fatto un concorso, che sono pronti per essere assunti e invece non vengono assunti perché restano ferme le graduatorie. Era Giorgia Meloni che l'ha detto nel 2015, poi arriva il governo e fa il contrario, alla forza della coerenza insomma".