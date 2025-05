Dl sicurezza: Schlein, 'mirate a governare con la paura'**

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "Quelle che voi state imponendo sono misure che hanno come costanti, cito l'appello dei giuristi, torsione securitaria, limitazione del dissenso, accento posto prevalentemente sull'autorità e sulla repressione, e continuo, un disegno complessivo che ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Quelle che voi state imponendo sono misure che hanno come costanti, cito l'appello dei giuristi, torsione securitaria, limitazione del dissenso, accento posto prevalentemente sull'autorità e sulla repressione, e continuo, un disegno complessivo che tradisce un'impostazione autoritaria, illiberale, antidemocratica, non episodica o occasionale ma mirante a farsi sistema, a governare con la paura invece di governare la paura".

Lo dice Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voti sul Dl Sicurezza.

"Il punto più vero e profondo è proprio questo. A voi di dare risposte alle paure non interessa nulla. Vi interessa alimentarle per puntare a un consenso facile, un'arma di distrazione di massa mentre tagliate la sanità pubblica, tagliate la scuola pubblica, tagliate l'università e bloccate il salario minimo. Un bieco populismo penale che agisce sempre giorno dopo, senza alcuna reale deterrenza e senza alcuna prevenzione. in questo modo le basi dello Stato di diritto e colpendo la manifestazione anche pacifica del dissenso".