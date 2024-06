Non è mai tardi per mettere su famiglia e la storia di Cheryl e Quran ne è una dimostrazione. Lui 26enne e lei 63enne, hanno incontrato molte difficoltà per poter avere un figlio data l’età avanzata della donna, così sono ricorsi alla maternità surrogata.

Coppia sceglie maternità surrogata

Ha fatto il giro del mondo, la storia di Cheryl e Quran. Lei ha 63 anni e sette figli, fra l’altro è anche nonna. Il marito ha 26 anni e l’ha sposata nel 2021.

Sui social i due hanno raccontato le difficoltà per avere un figlio loro, data l’età avanzata della donna. La loro differenza di età e i racconti che hanno fatto, hanno interessato molte persone e così hanno raccolto sempre più followers, tutti interessati a conoscere gli sviluppi della situazione.

Alla fine è arrivato un bellissimo aggiornamento, appunto la scelta della maternità surrogata, che consentirà a breve l’arrivo di un bebé.

L’arrivo di un figlio per Cheryl e Quran

I due potranno coronare il sogno di avere un figlio loro. Per loro era dolorosissimo rinunciare a questo ma di recente, hanno condiviso le prime foto del bambino, ovvero l’ecografia.

I due si sono mostrati insieme, sorridenti al parco, mentre esprimono la gioia del fatto che il piccolo sia in salute.

“La prossima settimana scopriremo il sesso e penso sia davvero fantastico. Sono pronta”. Molti si sono complimentati con loro, altri hanno commentato con cattiveria, polemizzando sull’età di Cheryl e sulla sua situazione attuale già come nonna di un nipote fra l’altro, di pochi anni più piccolo del marito.