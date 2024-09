Dopo la loro esperienza a Temptation Island, cosa è avvenuto a Federica e Alfonso: in che condizioni si sono trovati al termine del programma?

Prima dell’avvio di Temptation Island, si rumoreggiava già di un possibile scioglimento della coppia composta da Alfonso D’Apice e Federica Petagna. Deianira Marzano ha poi confermato le speculazioni, affermando che la relazione tra i due avrebbe subito un’improvvisa trasformazione. La conferma parziale è giunta direttamente dal programma, mostrando Petagna, inizialmente introdotta come una ragazza insicura e vittima della gelosia estrema di D’Apice, che immediatamente dopo il primo giorno ha iniziato a liberarsi, avvicinandosi perfino a uno dei seduttori più affascinanti, Stefano.

Cosa è successo a Federica e Alfonso dopo Temptation Island?

Nel pomeriggio, Marzano è tornata sul tema e ha dichiarato che D’Apice e la sua fidanzata avrebbero terminato la loro relazione durante la trasmissione del reality show di Canale 5: “Ha rotto con il suo fidanzato, infatti sono usciti separati dal programma”. La guru del gossip ha poi postato un messaggio: “Posso assicurarti, attraverso dei parenti in comune, che hanno lasciato il programma separatamente e che lei nei prossimi giorni sarà a Milano da sola”.

Marzano ha postato un’altra storia su Instagram in cui ha riconfermato che i due giovani non sono più una coppia, aggiungendo uno screenshot di un presentatore che ha condotto una selezione regionale di Miss Italia: “Un’altra ragazza che arriva in televisione, proveniente dalle selezioni che ho organizzato il 2 giugno in Piazza San Alfonso. Questa è stata la volta di Federica Petagna, eletta Miss Provincia di Salerno, premiata da me. Oggi la vediamo in veste di protagonista su Temptation Island, trasmesso su Canale 5”.

Dagli interventi di Petagna era chiaro che le cose non andavano per il verso giusto: “Con lui mi sento imprigionata, non ho la libertà di frequentare le mie amiche, di vestire come preferisco, e persino nei dettagli come la scelta del costume da bagno, lui mi impone le sue decisioni. Qui sto già ritrovando la mia vera identità e voglio che lui se ne accorga. Ho addirittura portato dei costumi da bagno che lui non ha mai visto e che non avrei mai potuto mettere nella mia vita quotidiana. Se desidero fare un aperitivo, dovrei avere il diritto di farlo, lo stesso per se voglio uscire o andare a ballare”.