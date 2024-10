Dopo la separazione Benji e Fede sono tornati più uniti che mai

Milano, 25 ott. (askanews) - Una separazione che aveva deluso i fan, ma Benji e Fede avevano bisogno di fare un pezzo di strada da soli per ritrovarsi. "Tante cose sono successi in questi anni. Quando il ragazzo è venuto da me dicendomi che per lui era meglio prendersi una pausa, io sul momento co...

Milano, 25 ott. (askanews) – Una separazione che aveva deluso i fan, ma Benji e Fede avevano bisogno di fare un pezzo di strada da soli per ritrovarsi.

“Tante cose sono successi in questi anni. Quando il ragazzo è venuto da me dicendomi che per lui era meglio prendersi una pausa, io sul momento comunque l’ho accusata ma l’ho vista anche come un’occasione per conoscermi meglio dato che negli anni insomma non ci siamo fermati mai”.

“Sì, è com’è ripartire da capo con un bagaglio di esperienze in più, sicuramente, che aiuta. E in verità ci siamo riavvicinati perché volevamo ricostruire un’amicizia, riadacciare un rapporto. Quindi nasce dal lato umano, dal fatto che comunque era veramente un peccato, posso dire, che non ci parlassimo più da un po’ di tempo per delle incomprensioni che erano anche, tra virgolette, giuste, nel senso che io non capivo alcune scelte di Fede, Fede non capiva alcune scelte mie, ma soprattutto perché non c’era più un dialogo”.

Sono ripartiti dall’amicizia che li legava e hanno ricominciato a fare musica insieme.

“All’inizio eravamo preoccupati di non riuscire a trovare la stessa sintonia che avevamo prima, perché, ovviamente, ritrovandoci adesso eravamo diventati delle persone diverse, con delle esperienze diverse, e non sapevamo se potessimo trovare quel punto in comune. E invece l’abbiamo fatto, e siamo molto felici, perché poi è nato così Rewind, il disco nuovo.

Anticipato da due singoli “Musica animale” ed “Estate Punk”, Rewind è un lavoro maturo, piacevole e solare, con dentro tutta la loro nuova energia, che parte da un punto fondamentale.

“Faccio il paragone con l’amore, perché è un po’ banale, però è la verità, che quando vedi il lato più scuro di una persona, ma l’ami lo stesso, è lì che posso dire che è amore incondizionata. E quindi un po’ anche nell’amicizia si può dire che un vero amico è uno che ti rimane accanto anche nei momenti in cui sei una persona difficile da starci accanto. E quindi siamo partiti da quella consapevolezza lì, che avevamo questo in comune e che dovevamo venirci incontro, come esseri umani e poi dopo la musica di conseguenza.

Benji e Fede non sono stati dimenticati dai fan che non vedono l’ora di rivederli live, le vendite dei biglietti sono volate dopo l’annunicio del tour.

“Ci speravamo ovviamente. Ci speravamo, però è chiaro che quando succede. È una soddisfazione. È una grande soddisfazione. Detto ciò per noi è un inizio nuovo, cioè non è che lo vediamo come abbiamo riempito il forum dopo cinque anni di assenza, siamo un traguardo, è una grandissima soddisfazione, una grande possibilità per tornare ad avere un’empatia molto grande col nostro pubblico, ma è l’inizio del nuovo capitolo”.