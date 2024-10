Dopo un periodo di 60 anni, viene scoperto un Picasso dal valore di milioni di euro in una abitazione a Pompei.

Un uomo di Pompei ha scoperto, dopo 60 anni, di possedere un autentico Picasso, "Buste de femme Dora Maar", valutato dieci milioni di euro. L'opera, originariamente ritenuta una copia, era stata recuperata in una villa a Capri e per anni è stata custodita nell'abitazione dell'uomo. La sua autenticità è stata confermata da un esperto in grafologia e ora il quadro è conservato dai figli dell'uomo in un caveau a Milano.

Una storia incredibile che ha visto un uomo di Pompei scoprire, dopo 60 anni, che in realtà possedeva un autentico Picasso del valore di milioni di euro nella sua abitazione. Per tutti questi anni, l’opera d’arte è stata considerata una semplice copia. Tuttavia, una serie di studi e analisi sulla tela, conclusi con la certificazione di un esperto in grafologia, hanno eliminato qualsiasi incertezza. La tela, scoperta in un depone e appesa nella sua abitazione per cinquant’anni, si è rivelata essere una vera e propria opera d’arte di Picasso, “Buste de femme Dora Maar”, ora valutata dieci milioni di euro.

Il quadro era stato originariamente recuperato in una villa a Capri da un rigattiere inconsapevole della sua reale importanza e ora è custodito dai figli dell’uomo in un caveau a Milano, dove una recente perizia grafologica ha confermato l’autenticità della firma sulla tela attribuendola all’illustre artista di Malaga.