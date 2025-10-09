Dpfp: De Palma (FI), 'riduzione tasse e sostegno ceto medio, scelte giuste e liberali'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 conferma la serietà dell’impostazione del Governo Meloni: conti in ordine, crescita, fiducia. L’Italia, pur in un contesto internazionale difficile, continua a crescere e a registrare livelli record di occupazione. È il segno che la linea intrapresa è quella giusta". Così in Aula il deputato di Forza Italia Vito De Palma, intervenendo nella discussione generale sul Dpfp 2025.

"Particolarmente importante – prosegue – è la conferma della riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, cuore produttivo del Paese. Ridurre le tasse su chi lavora e investe non è solo una scelta economica, ma un atto di libertà. È il modo più concreto per restituire dignità al lavoro, sostenere i consumi e favorire nuovi investimenti. Il Governo prosegue su una strada equilibrata: meno tasse, più sanità, più competitività. Il deficit scenderà sotto il 3 per cento già dal 2026, il debito tornerà a ridursi e l’Italia potrà uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo con credibilità e solidità".

"È questa la visione che Forza Italia porta avanti con coerenza: un’Italia moderna, liberale, europea, che crede nella forza del ceto medio e nella libertà economica. Un’impostazione in piena continuità con l’eredità di Silvio Berlusconi: meno tasse, più crescita, più fiducia nel futuro", conclude.