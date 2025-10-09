Dpfp: Guerra (Pd), 'governo sa solo galleggiare, documento su programmazione resta oscuro'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Sul Dpfp il governo è reticente e il documento tace perché non dice ciò che potrebbe e dovrebbe dire. Il governo non ha mai fornito al Parlamento informazioni adeguate sul documento che sulla programmazione resta oscuro, allusivo, incomprensibile...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Sul Dpfp il governo è reticente e il documento tace perché non dice ciò che potrebbe e dovrebbe dire. Il governo non ha mai fornito al Parlamento informazioni adeguate sul documento che sulla programmazione resta oscuro, allusivo, incomprensibile. La manovra programmatica porterà a un aumento del Pil pari a zero nel 2026 e 0,1 nel 2027/28.

Senza gli investimenti del Pnrr, ereditati dai governi precedenti, sarebbe recessione. Questo governo sa solo galleggiare". Così la deputata e responsabile Lavoro del Pd Maria Cecilia Guerra, nella dichiarazione di voto sul Dpfp.

"Dal 2027 – prosegue – l'età per il pensionamento aumenta di tre mesi e peggiorano i canali di uscita anticipata, esattamente il contrario di quanto dichiarato dall'attuale maggioranza in campagna elettorale attaccando la ministra Fornero. Non c'è nulla sulla spesa degli enti decentrati che non tiene più il passo dell'inflazione e cala in termini reali: come faranno a fornire i servizi ai cittadini?".

"Sulla sanità mancano le risposte su spesa e finanziamento e, secondo la Corte dei conti, mancheranno 13 miliardi nel 2028. La pressione fiscale cresce smentendo il punto principale del governo Meloni: con il fiscal drag, il sistema tassa di più i lavoratori che hanno aumenti contrattuali che li difendono appena dall'inflazione. Il governo è reticente, il documento tace: che pena", conclude Guerra.