Draghi si è recato a Palazzo Chigi per un incontro con Meloni.

Mario Draghi è recentemente arrivato a palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'incontro è stato organizzato dalla premier per discutere il rapporto sul futuro della competitività europea.

