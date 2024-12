Drammatico incidente tra un'auto e un camion sulla Statale 3: un morto

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, poco dopo il drammatico schianto, hanno capito subito che non c’era nulla da fare. Una persona è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate in un terribile incidente verificatosi nella nottata di domenica 15 dicembre nel Pesarese. I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione dettagliata dei fatti.

Incidente grave nel Pesarese: morto il conducente di un’auto

La persona che ha perso la vita si trovava a bordo di un’automobile che, per ragioni ancora da chiarire, ha impattato violentemente contro il camion. Il sinistro si è verificato sulla statale 3 Flaminia. Le ambulanze del 118 con a bordo il personale medico sono giunte in loco in una manciata di minuti ma i traumi riportati dall’automobilista sono stati subito ritenuti incompatibili con la vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere i mezzi coinvolti in sicurezza così come l’area interessata dall’incidente.

Le forze dell’ordine hanno dovuto necessariamente chiudere la strada per alcune ore agli altri veicoli, consentendo in tal modo ai soccorritori di operare agevolmente nella rimozione dei mezzi e così da consentire di effettuare i rilievi. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.