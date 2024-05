Droga: Gasparri, 'da convegno Lanciano messaggi fuorvianti'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Quando si scelgono i relatori per un evento dedicato agli adolescenti e in teoria finalizzato a contrastare l'uso di droghe, è doveroso farlo in modo sensato e responsabile. Dare spazio a cattivi maestri e pseudo artisti, come accaduto a Lanciano con il ...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Quando si scelgono i relatori per un evento dedicato agli adolescenti e in teoria finalizzato a contrastare l'uso di droghe, è doveroso farlo in modo sensato e responsabile. Dare spazio a cattivi maestri e pseudo artisti, come accaduto a Lanciano con il rapper Armando Sciotto, detto 'Chicoria', significa sbagliare totalmente il messaggio che si manda. E infatti i ragazzi di terza superiore che hanno partecipato all'incontro, si sono sentiti raccontare che le leggi sul contrasto alla droga, come quella voluta dall'allora ministro Giovanardi, avrebbero addirittura aumentato lo spaccio. Ed è stato fatto intendere loro che una modica quantità di cannabis tutto sommato va bene. È una falsità. La cannabis fa male perché contiene principi attivi molto pericolosi, soprattutto per i più giovani. Giusto, dunque, puntare sulla prevenzione e sull'informazione, purché sia seria e veritiera, anziché fuorviante come quella data nella manifestazione di Lanciano". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.