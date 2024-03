Droga: Mantovano vede Blinken e consegna Piano anti-Fentanyl, 'tra temi G7'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha tenuto oggi a Vienna un pull aside con Antony Blinken, Segretario di Stato Usa, al quale ha consegnato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sint...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha tenuto oggi a Vienna un pull aside con Antony Blinken, Segretario di Stato Usa, al quale ha consegnato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici recentemente approvato e presentato dal governo italiano, comunicando l’intenzione di inserire i temi del contrasto alle droghe nel quadro di attività della presidenza italiana del G7. Il Segretario Blinken ha ringraziato per l’impegno italiano nella prevenzione dell’abuso di fentanyl e per l’impegno finora speso sul G7.

L’incontro è avvenuto nella seconda giornata della 67esima sessione della Commissione Stupefacenti (Cnd) dell’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (Unodc). “L’incontro con il Segretario Blinken e con gli altri interlocutori tenuti a Vienna hanno grande importanza”, dichiara il sottosegretario Mantovano, “poiché il contrasto alle droghe non può essere condotto soltanto a livello nazionale, avendo il narcotraffico una dimensione pericolosamente globale. Così pure, il problema va affrontato preventivamente e non solo fronteggiandolo quando assume i caratteri dell’emergenza, come accaduto con il fentanyl negli Stati Uniti: anche su questo approccio abbiamo incontrato la condivisione di tutti i nostri interlocutori”.

Mantovano nella giornata di oggi ha incontrato poi Taulant Balla, Ministro dell’Interno dell’Albania, e Barrye Price, Eric Siervo e Ronald S. Rochon del Cadca, la Comunità delle Coalizioni Anti-droga d’America, la principale organizzazione per la prevenzione dell'abuso di sostanze negli Stati Uniti, che lavora in oltre 30 nazioni in tutto il mondo. Il sottosegretario ha inoltre intrattenuto un bilaterale con Gabriela Sommerfeld, ministro degli Esteri dell’Ecuador, dove il presidente Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di 'conflitto armato interno” a causa dell’aumento di omicidi e atti di criminalità a opera dei narcotrafficanti.