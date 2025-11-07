Droga: Ronzulli (FI), 'contro le dipendenze, lo Stato c’è e agisce'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Le dipendenze da droghe, dal gioco o dal digitale, sono catene invisibili che soffocano le persone, le famiglie, i giovani. La conferenza nazionale delle dipendenze, dà un segnale forte: lo Stato c’è, ascolta e agisce. È un momento di unit&...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Le dipendenze da droghe, dal gioco o dal digitale, sono catene invisibili che soffocano le persone, le famiglie, i giovani. La conferenza nazionale delle dipendenze, dà un segnale forte: lo Stato c’è, ascolta e agisce. È un momento di unità nazionale, in cui istituzioni, operatori e terzo settore costruiscono insieme risposte concrete, perché nessuno resti solo".

Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, partecipando alla settima Conferenza nazionale dipendenze.

"Il Governo ha ridato continuità a un impegno che non può essere spot, ma deve essere di sistema. Prevenzione, cura e reinserimento devono camminare insieme. Sconfiggere la droga e le nuove dipendenze significa restituire futuro, dignità e speranza. È una battaglia culturale e di civiltà. Solo così potremo spezzare il muro del silenzio e trasformarlo in libertà e rinascita", conclude.