Dua Lipa si è sposata, il matrimonio a Londra con Callum Turner: al via il big party a Palermo

(Adnkronos) - Sono ufficialmente marito e moglie Callum Turner e Dua Lipa. Il primo sì tra la popstar e l'attore è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri per il matrimonio dell’anno, si terranno, dal 5 al 7 giugno in Sicilia. E’ tutto pronto a Palermo e a...

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Sono ufficialmente marito e moglie Callum Turner e Dua Lipa. Il primo sì tra la popstar e l’attore è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri per il matrimonio dell’anno, si terranno, dal 5 al 7 giugno in Sicilia. E’ tutto pronto a Palermo e a Bagheria per accogliere la cantante da quasi 90 milioni di follower con il neo sposo.

Lei, 30 anni, è una delle popstar più influenti della sua generazione, autrice di hit come ‘Levitating’, ‘Don’t Start Now’ e ‘Dance the Night’. Callum Turner, 35 anni, è uno degli attori britannici più apprezzati della sua generazione.

Il matrimonio civile è stato celebrato ieri a sorpresa nella sua città natale alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari.

La cerimonia si è svolta presso l’Old Marylebone Town Hall, location molto amata dalla celebrities. Da Paul McCartney a Ringo Starr, fino a Liam Gallagher, molti volti noti hanno scelto proprio questo luogo per il loro matrimonio. Per l’occasione Dua ha scelto un completo Schiaparelli su misura in un delicato azzurro pallido, con gonna lunga fino ai piedi e un cappello oversize che richiamava l’eleganza delle dive anni Sessanta.

Ai piedi, décolleté Louboutin; in mano, un bouquet di fiori gialli. Accanto a lei, Turner ha optato per un doppiopetto blu navy firmato Ferragamo, con camicia e cravatta tono su tono.

Ma da venerdì la coppia si trasferirà con gli amici tra Palermo e Bagheria. Il matrimonio sarà celebrato a Villa Valguarnera a Bagheria. Negli ultimi anni la reggia siciliana ha ospitato produzioni cinematografiche e shooting fotografici facendo da set a film quali ‘La Dea fortuna’ di Ferzan Ozbetek, ‘L’arte della Gioia’ di V.Golino e ‘Il Gattopardo’ di Tom Shankland. Villa Valguarnera ha anche fatto da sfondo allo spot di un profumo Dolce & Gabbana con Sophia Loren diretto da Giuseppe Tornatore. Nell’ottobre del 2024 la storica villa è stata teatro delle nozze della supermodel romana Mariacarla Boscono e del campione di salto con l’asta Claudio Stecchi. Lo stilista Simon Porte Jacquemus, fondatore del marchio Jacquemus, avrebbe realizzato almeno uno degli abiti che la popstar di origine kosovara indosserà durante i festeggiamenti che si preannunciano blindatissimi con accordi di riservatezza firmati da gran parte delle persone coinvolte.

Villa Igiea, hotel di lusso di Palermo che fa parte della catena di Sir Rocco Forte, scelta come quartier generale, sarebbe sold out per l’occasione. Trecento gli invitati. Come l’amica Charli XCX, anche Dua Lipa ha scelto di celebrare prima un matrimonio civile nel Regno Unito e poi una grande festa in Sicilia. A Palermo, la zona della Galleria d’Arte Moderna e piazza dei Vespri, saranno al centro dei festeggiamenti. Già da oggi e fino a lunedì 8 giugno, a Bagheria, sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio della popstar. Ma l’evento non sarà limitato solo a quel giorno. La coppia infatti sarà in Sicilia per un intero weekend fino al 7 giugno, con una serie di eventi esclusivi, sui quali però c’è il massimo riserbo.

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