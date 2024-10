Due giovani tiktoker, uno ancora minorenne e l’altro maggiorenne, hanno simulato la guida di un treno entrando nella cabina di pilotaggio in coda a un convoglio. Hanno poi pubblicato il video su un social network. Questo episodio è stato scoperto dalla Polizia ferroviaria di Foggia e ha portato a una multa per i due ragazzi.

L’accaduto è avvenuto il 18 luglio scorso. I due giovani si trovavano su un treno regionale in arrivo da Bari e in partenza verso Termoli. Dopo aver passato la stazione di San Severo, sono riusciti a entrare nella carrozza della coda e, una volta dentro la cabina di guida vuota, hanno iniziato a spiegare come si conduce un treno. Per aumentare i loro followers, hanno condiviso il video “sul noto social network”, come indicato dagli investigatori. Non ci sono state conseguenze negative per gli altri passeggeri, ma ai ragazzi è stata irrogata una sanzione per violazione delle norme ferroviarie.