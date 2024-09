Due donne tedesche sono in situazione di emergenza a causa della neve al passo dell'Orsa.

Oggi, due turiste tedesche nate nel '94 e '96 sono state salvate nella regione delle Pale di San Martino, al confine tra Veneto e Trentino, a 2300 metri di quota in prossimità del passo dell'Orsa. Le turiste, che attraversavano il percorso 707, sono entrate in difficoltà a causa di neve e vento. Hanno chiesto aiuto al servizio di emergenza 112, che ha inviato un elicottero sul posto. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, l'elicottero ha portato un operatore dell'emergenza alpina e speleologica, e in seguito un altro membro del team di Primiero per il salvataggio. Le turiste sono state recuperate e trasportate a Fiera di Primiero, dove personale sul posto ha preso in consegna. Non hanno avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale.