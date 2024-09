Due individui sono stati arrestati a Catania per aver tentato di uccidere una donna incendiandola in via pubblica.

Una giovane donna di 26 anni da Catania è stata gravemente ustionata in un tentativo di omicidio perpetrato da due donne, le quali sono state successivamente arrestate. L’atto violento è avvenuto in aperta strada, dopo una discussioni tra due famiglie, originata dalla disputa amorosa tra due ragazze. Le due accuse di tentato omicidio fanno riferimento all’azione dell’una delle due donne, che ha dapprima cosparso la vittima di benzina, per poi incendiarla, causandole ustioni severe sul volto, collo, braccia e torace. Durante il tentativo di salvare la 26enne, una parente ha subito ustioni alle mani. La polizia continua a indagare sull’incidente per scoprire potenziali ulteriori responsabili. Si può far risalire l’origine di questa accesa lite alle due ragazze in competizione per lo stesso ragazzo, che ha poi coinvolto le due famiglie intere. Entrambe le famiglie sono sospettate di avere collegamenti con il sottobosco criminale di Catania.