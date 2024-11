Duetto tra Laura Pausini e Aiello nell'inedito "All'amore nostro"

Roma, 19 nov. (askanews) – Durante la prima delle due date romane del World Tour Winter 2024, Laura Pausini è stata raggiunta a sorpresa sul palco da Aiello. Insieme hanno duettato sulle note dell’inedito “All’amore nostro”, eseguito per la prima volta dal vivo a due voci tra gli applausi del pubblico, che ha assistito a questa emozionante performance in un palazzetto completamente sold out. Il brano, scritto per Laura dallo stesso Aiello, è contenuto nella tracklist digitale dell’album Anime Parallele, che nella sua versione spagnola ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy 2024 come Mejor Album Vocal Pop Tradicional.