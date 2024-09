Durante i funerali di un pompiere, il vescovo ha 'affidato a Dio un eroe'.

Il vescovo di Foggia, monsignor Giorgio Ferretti, ha paragonato Antonio a Simon di Cirene, l’uomo che ha aiutato Gesù a portare la croce, durante il discorso letto ai funerali di un vigile del fuoco, Antonio Ciccorelli, tragicamente scomparso durante un intervento di soccorso per il maltempo in provincia di Foggia. Antonio, ha sottolineato monsignor Ferretti, ha pagato un alto prezzo per essere rimasto al suo posto, proprio là dove era necessario che lui fosse. Sarebbe un doloroso spreco se il suo gesto di coraggiosa dedizione fosse semplicemente sepolto in un articolo di cronaca freddo e distante e nel formalismo di un funerale. Pertanto, mentre prego per Antonio, la sua famiglia, i suoi amici e colleghi, permettetemi di invocare l’urgenza di fare scelte coraggiose per il beneficio della nostra amata terra e di tutta l’umanità. Urgono una nuova trasparenza che ci liberi da false convinzioni e ci guidi verso una sincera e razionale riflessione. Sono necessari uno stile di vita e un’attitudine che sappiano contrastare l’aridità dell’anima. In ultima analisi, abbiamo bisogno di eroi. Oggi, ne abbiamo consegnato uno a Dio.