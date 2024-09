Durante il Power Hits Estate, si è verificato un imprevisto: il cameraman è scivolato, facendo cadere la telecamera.

Durante l’evento musicale RTL Power Hits Estate 2024 svoltosi ieri notte, tutti gli artisti che hanno segnato i mesi estivi con le loro canzoni hit, si sono presentati sul palco. Tra questi, Mahmood ha eseguito Ra Ta Ta Ta, Elodie ha interpretato Black Nirvana e Annalisa e Tananai hanno offerto al pubblico una performance emozionante di Storie Brevi. Anche Irama si è esibito con Galassie, scendendo a metà della sua esibizione per interagire con la folla. Un avvenimento imprevisto si è però verificato. Il cameramen che stava riprendendo la performance di Irama è caduto, facendo cadere la telecamera. Per pochi secondi, l’immagine dal vivo ha mostrato il cielo sopra l’arena di Verona, seguito da una vista delle sedie. Questo incidente durante l’esibizione di Irama ha causato un po’ di confusione tra i telespettatori. Tuttavia, grazie a Genny Urtis, che era presente all’evento, è stata chiarita la situazione. La ex concorrente del Grande Fratello stava registrando delle storie Instagram nel momento dell’incidente e ha esclamato: “Ma che sta succedendo?!“. Il premio di RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 è stato infine assegnato ad Annalisa e Tananai per Storie Brevi.

Il singolo italiano con le più alte vendite tra il 21 giugno e il 29 agosto 2024, secondo i dati Gfk, è stato premiato con il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – FIMI, consegnato a Tony Effe e Gaia. Nel medesimo periodo, il singolo indipendente più trasmesso dalle stazioni radio ha ricevuto il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – PMI, assegnato a Shaboozey per “A Bar Song (Tipsy)”. Il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 – SIAE, riservato al brano maggiormente riprodotto in eventi musicali in Italia tra il 24 giugno e il 30 agosto 2024, è andato invece a Annalisa per “Sinceramente”. Infine, Sfera Ebbasta ha ottenuto il Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024 per “X2VR”, diventato l’album più venduto tra il 25 agosto 2023 e il 29 agosto 2024, secondo i dati Gfk.