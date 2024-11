E. Romagna: Meloni a sinistra, 'io non scappo, ho sempre coraggio mie posizioni'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Voi non potete capire quanto mi dispiaccia non essere riuscita ad arrivare in tempo a Bologna. Io ci tenevo da matti perché, certo penso che a voi faccia piacere vedere me, ma credetemi che io ho fisicamente bisogno di vedere voi, di stare in mezzo a voi per ...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Voi non potete capire quanto mi dispiaccia non essere riuscita ad arrivare in tempo a Bologna. Io ci tenevo da matti perché, certo penso che a voi faccia piacere vedere me, ma credetemi che io ho fisicamente bisogno di vedere voi, di stare in mezzo a voi per ricordarmi che c'è tantissima gente fuori dalle stanze dei bottoni che spera che facciamo bene, che tifa per noi perché ancora tifa per l'Italia. Non sono riuscita ad arrivare in tempo". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.

"Voi sapete che avevo dovuto rinviare l'incontro con le organizzazioni sindacali perché avevo l'influenza, la sinistra chiaramente -sempre umani loro- aveva polemizzato anche per questo. L'abbiamo riconvocata per questa mattina perché non c'erano altri slot, però alla fine è durata sei ore e mi ha impedito di arrivare fisicamente in tempo a Bologna. Io so che vi dispiace ma so anche che mi capirete. Poi ho il Pd che ha subito detto 'la Meloni non ha il coraggio di venire a Bologna', quando la settimana scorsa stavo male ha detto che ho saltato la riunione con i sindacati perché 'non avevo il coraggio di incontrare i sindacati'. Adesso incontro per sei ore i sindacati e non riesco ad arrivare al Bologna e quindi non ho il coraggio di arrivare a Bologna. Io ho il coraggio di fare sempre quello che faccio. Perché, ringraziando Dio, io posso dare conto di tutte le mie posizioni".