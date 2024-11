E. Romagna: Tajani, 'ramificazione potere che soffoca, per fortuna nel '94 arrivato Berlusconi'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Io sono diventato cittadino bolognese quando avevo 10 anni, erano gli anni dello scudetto, pensate quanti anni sono passati, però girando per la periferia mi stupivo a vedere la bandiera rossa esposta fuori dai bar. Chiesi a mia madre perché, mia madre rispose: 'perché sono tutti comunisti', d'altronde io ero in classe col figlio del sindaco Dozza. Dopo qualche anno sono tornato a Roma e, dopo l'università, un mio amico carabiniere che era in servizio in Emilia Romagna mi disse che era andato in caserma da lui un gruppo di ambulanti socialisti perché il sindaco comunista impediva a loro di mettere la bancarella perché non avevano la tessera. Non è cambiato nulla da allora ad oggi. È sempre la stessa solfa, una ramificazione di potere che ti soffoca, se vuoi fare qualcosa: o sei dei loro o sei soltanto un numero che non conta niente". Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio Tajani, intervenendo a Bologna alla manifestazione promossa dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.

"Per fortuna – ha aggiunto poi, incassando gli applausi della sala – nel '94 Silvio Berlusconi ha impedito che tutta l'Italia diventasse come l'Emilia Romagna".