Eataly lancia il primo mercato solidale in Italia

Un'opportunità per le Onlus di vendere i propri prodotti e sostenere i più fragili

Un’iniziativa innovativa per il sociale

Dal 15 al 17 novembre, Eataly ha dato il via al primo “Mercato Solidale” presso la sua sede di Milano Smeraldo. Questa iniziativa, come spiegato dal Gruppo, mira a diventare un format ricorrente per creare un dialogo costante con alcune delle più interessanti realtà del terzo settore. L’obiettivo è quello di offrire ai più fragili opportunità e percorsi di inserimento sociale e professionale.

Le Onlus protagoniste dell’evento

Ad aprire il primo appuntamento saranno diverse associazioni, tra cui Cometa di Como, Frolla di Ancona, Insuperabili, Made in Carcere di Lecce, 2nd Chance, San Patrignano di Rimini e Tortellante di Modena. Queste realtà, operanti in tutto il territorio nazionale, porteranno i loro prodotti al mercato, gestito direttamente dai volontari delle Onlus. È importante sottolineare che tutto il ricavato delle vendite andrà interamente alle associazioni coinvolte, garantendo così un sostegno concreto ai loro progetti.

Un modello di vendita etica

La formula del Mercato Solidale è semplice e innovativa: Eataly mette a disposizione i propri spazi a titolo non oneroso, permettendo alle Onlus di vendere i loro prodotti. I prodotti alimentari che rientrano nell’offerta ristorativa vengono acquistati da Eataly e inseriti nei propri menu, creando così un circolo virtuoso tra il mercato e le associazioni. I protagonisti della produzione sono ragazzi e ragazze nello spettro dell’autismo, detenuti che partecipano a percorsi formativi, giovani in situazioni di fragilità e persone con disabilità.

Un evento di sensibilizzazione

Il 15 novembre, alle ore 18, le Onlus si presenteranno al pubblico attraverso un talk aperto, un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza del supporto alle realtà del terzo settore. I prossimi appuntamenti del Mercato Solidale sono già previsti per i primi mesi del 2025 presso Eataly Torino Lingotto ed Eataly Roma Ostiense, segno di un impegno continuo verso la responsabilità sociale.