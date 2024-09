Ecco il progetto presentato dal Pd, ideato da Schlein.

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha recentemente presentato il suo nuovo piano per il partito. Questo ha per scopo l'interruzione dell'attuale amministrazione, attraverso l'implementazione di una piattaforma di governo: condivisa e pensata per cooperare con altre organizzazioni p...

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha recentemente presentato il suo nuovo piano per il partito. Questo ha per scopo l’interruzione dell’attuale amministrazione, attraverso l’implementazione di una piattaforma di governo: condivisa e pensata per cooperare con altre organizzazioni politiche. Il suo piano si basa su cinque punti chiave, tra cui la protezione del sistema sanitario pubblico, l’istruzione e la ricerca, le politiche di lavoro e salari, le politiche industriali, e i diritti sociali e civili. Ha annunciato il suo obiettivo durante l’evento di chiusura della Festa dell’Unità a Reggio Emilia, dicendo: “Questo è ciò che faremo per porre fine all’attuale governo”.