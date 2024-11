Ecomondo 2024, al via l'edizione record

Rimini, 5 nov. - (Adnkronos) - Ecomondo 2024 al via. Taglio del nastro per quella che promette di essere l'edizione record della fiera dell'economia verde e circolare che inaugura oggi a Rimini Fiera, quest'anno con un focus dedicato all'Africa e con ampio spazio dedicato all...

Rimini, 5 nov. – (Adnkronos) – Ecomondo 2024 al via. Taglio del nastro per quella che promette di essere l'edizione record della fiera dell'economia verde e circolare che inaugura oggi a Rimini Fiera, quest'anno con un focus dedicato all'Africa e con ampio spazio dedicato all'innovazione, al digitale e all'Intelligenza artificiale. Di "edizione record" parla per primo Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, prima del taglio del nastro, ricordando i "166mila mq di spazio espositivo raggiunti quest'anno grazie ai nuovi padiglioni costruiti in soli 4 mesi per rispondere alle tante richieste" e che ne fanno "la più grande manifestazione mai realizzata alla fiera di Rimini, un processo di espansione che non si fermerà qua".

A fare i complimenti all'edizione record di Ecomondo, , sottolineando che "l'economia circolare in Italia è diventata un grande settore produttivo. In questa fiera c'è un confronto di conoscenze, competenze e brevetti, un contributio cognitivo che determina questa grande crescita".

Edizione record anche per Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica del Comune di Rimini, che sottolinea come "la città stessa sia molto cambiata e cresciuta con e al fianco di Ecomondo"; e per Irene Priolo, presidente f.f. della Regione Emilia-Romagna: "Ecomondo ogni anno supera i propri record", dice prima di lanciare un appello al governo, approfittando della presenza del ministro Pichetto sul palco, "persona sensibile e presente da sempre a Ecomondo": le imprese sono pronte alla sfida green, ora – dice Priolo – il ruolo importante deve giocarlo la politica.

A tracciare una panoramica del ricchissimo programma, Fabio Fava, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo: "65 eventi, sugli oltre 200 in programma, noi li definiamo 'faro', cioè di indirizzo: hanno il compito di facilitare, condividere e discutere normative, cooperazione internazionale, iniziative volte a mitigare la crisi climatica globale, e a ripristinare e preservare i nostri preziosi ecosistemi".

E a proposito di cooperazione internazionale, sul palco dell'inaugurazione di Ecomondo 2024 anche Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la Promozione del Sistema Paese e direttore centrale per l’internazionalizzazione economica del ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale che parla di "un momento estremamente positivo di democrazia ibrida in cui istituzioni ed enti non istituzionali collaborano al fine di rafforzare la competitività dell'Italia sui mercati internazionali", dice. "Tutti insieme collaborano per l'internazionalizzazione, la competizione sui mercati globali e per essere protagonisti", aggiunge citando il Piano Mattei. "L’Italia traccia sentieri e costruisce ponti verso l’esterno", conclude Lobasso.

La cerimonia inaugurale di Ecomondo 2024 è stata anche l'occasione per ricordare Luciano Morselli, tra i fondatori di Ecomondo, "una persona cara a Ieg e a cui Ecomondo deve molto, il primo presidente del comitato scientifico, scomparso a maggio".