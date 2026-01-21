Editoria: Cdr Dire, 'impegno su stipendi ancora disatteso, sciopero'

Roma, 21 gen (Adnkronos) – "Niente soldi, né certezze. Ancora. Nonostante quanto sollecitato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha invitato l'editore dell'agenzia Dire a corrispondere gli stipendi mancanti, dopo l'avvenuta omologazione al piano di ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate e la riattivazione della convenzione con Palazzo Chigi, e nonostante l'impegno dichiarato dallo stesso editore a risolvere la situazione, le lavoratrici e i lavoratori sono ad oggi senza chiarezza in merito a quando sarà corrisposto lo stipendio di dicembre".

E' quanto si legge in una nota del Cdr della Dire.

"Inoltre, al piano di rientro degli arretrati prospettato dall'azienda è seguito un ritardo nella corresponsione di quanto promesso già per le prime due rate. Infine, siamo ancora in attesa che si concluda la questione per i colleghi 'ex sospesi' del gennaio 2024. Per questo il Cdr della Dire decide di proclamare una giornata di sciopero per oggi, 21 gennaio, sulla base del pacchetto di cinque giorni ottenuto dall'assemblea di redazione lo scorso 5 dicembre. Il Cdr esorta infine l'azienda a porre fine una volta per tutte a questa situazione di incertezza che prosegue da troppi mesi, che ha messo a dura prova tutto il personale, arrivato allo stremo, provvedendo celermente ai pagamenti degli stipendi arretrati e portando al tavolo sindacale del 26 gennaio prossimo tutte le risposte e le garanzie chieste in questi lunghi mesi", conclude il Cdr della Dire.