Educazione finanziaria, Lepore (Pilc): ecosostenibilità centrale

Roma, 20 nov. – “La ecosostenibilità, l’ESG del sistema devono rappresentare la guida delle nostre imprese per essere alla pari con le concorrenti europee e mondiali. Siamo di fronte a una rivoluzione epocale, dalla certificazione si passa alla valutazione del dato empirico. Dobbiamo essere compliance per ottenere un vero bilancio certificato e conforme alle richieste dei sistemi nazionali e internazionali”.

Lo ha dichiarato l’avv. Giuseppe Lepore, Direttore Responsabile rivista AS FINANZA, founder of PILC, in occasione del convegno Educazione finanziaria e bilancio di sostenibilità Strategie ambientali, sociali e di governance (esg) e nuove esigenze nella formazione.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del mese dell’Educazione Finanziaria promossa dal Comitato Edufin.