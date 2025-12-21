Egitto: Farnesina, 'Tajani segue evoluzione collisione nave sul Nilo'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo". Lo ha scritto su X il ministero degli ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo". Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri, aggiungendo che "il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione.

Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’Ambasciata d'Italia al Cairo al numero +200227943194 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.