Elementum Europe: quando decorativi e texture creano la bellezza sostenibile

Immagina texture raffinate che si intersecano con sublimi decorativi in Pannello Ecologico® di legno rigenerato al 100%: il risultato è la nuova collezione Elementum Europe, che promuove ed esalta la bellezza sostenibile.

Cosa è Elementum Europe

Elementum Europe è una gamma di pannelli ecologici per il settore del mobile, prodotti utilizzando il 100% di legno riciclato. Questo prodotto incarna l’impegno del Gruppo Saviola nella riduzione degli sprechi e nella valorizzazione delle risorse, proponendo soluzioni innovative che combinano alta qualità e rispetto per l’ambiente. Elementum Europe non è solo un prodotto, ma un vero e proprio manifesto dell’economia circolare applicata al design e alla produzione industriale.

Il legno utilizzato per la produzione dei pannelli Elementum Europe proviene esclusivamente da fonti di recupero, evitando il taglio di nuovi alberi. Questo approccio non solo contribuisce a ridurre la deforestazione, ma permette anche di dare una seconda vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica. Il processo produttivo impiegato è stato ottimizzato per minimizzare l’uso di energia e risorse naturali, riducendo al contempo le emissioni di CO2.

Elementum Europe: 7 concept di bellezza sostenibile

La collezione presenta sette differenti finiture:

Strippedwood, caratterizzata dal legno Noce con linee a contrasto, pensata soprattutto per esaltare un forte senso tridimensionale. Baysen, basata sulla tecnologia “Poro a Registro”, si contraddistingue per una spiccata porosità, che ben si adatta ad ogni ambiente. Mikali, dal tocco morbido ed effetto matt. On Track, costituita da linee parallele e dall’effetto tridimensionale. Ricorda molto la maestria artigianale: ecco perché è ottimale per mensole, frontali di cucine e testate da letto Loom, linea materica con struttura in fibra naturale e colori Bohemien. Artstone, dedicata alla pietra naturale, con una finitura ruvida e cruda. Chandler, di struttura lineare, è pensata in particolare per le cabine armadio o gli interni della zona notte.

Elementum Europe rappresenta un passo avanti significativo per il settore del mobile e per tutte le industrie che desiderano abbracciare un approccio più sostenibile e responsabile. Con il suo impegno per la qualità, l’innovazione e la sostenibilità, il Gruppo Saviola sta dimostrando che è possibile combinare il successo economico con un impatto positivo sull’ambiente.

Per maggiori informazioni: https://www.saviola.com/