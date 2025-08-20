Elezioni Calabria, Tridico scioglie la riserva e scende in campo: “Disponibile a candidarmi”

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, ha sciolto la riserva e si è detto pronto a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Elezioni regionali in Calabria: Tridico si candida?

Il 5 e 6 ottobre prossimi ci saranno le elezioni regionali in Calabria e, sia per il M5s che per il Pd, il nome favorito è quello di Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle.

Eurodeputato, economista ed ex presidente dell’Inps. Lo stesso Tridico, con un lungo post su Facebook, ha confermato di essere disposto a candidarsi. Ecco come, in una nota, lo ha definito Giuseppe Conte: “una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi.”

Con un lungo post su Facebook Pasquale Tridico ha confermato di essere disponibile a candidarsi alla prossime elezioni regionali in Calabria. Ecco le sue parole: “Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, la mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza. Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla presidenza della regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita.”