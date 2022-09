Milano, 26 set. (askanews) – Il primo dato certo delle elezioni 2022 è il crollo dell’affluenza. Solo il 63,8% degli aventi diritto è andato a votare, un calo di oltre 9 punti rispetto al 2018, quando si arrivò oltre al 70 e uno dei dati più bassi di sempre.

Il calo più evidente nelle Regioni del Sud, Calabria -8% rispetto al 2018, -12,5% in Basilicata, -12,7 nelle Marche, circa 15 punti percentuali in meno in Campania.