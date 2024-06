Gli italiani sono chiamati anche oggi a al voto. Fino alle 23, le urne saranno aperte per le elezioni europee, le regionali in Piemonte e le amministrative in molti comuni.

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 sono due giorni importanti per gli italiani, chiamati a votare per innovare i membri del Parlamento Europeo ma anche per le regionali in Piemonte e le amministrative in 3.698 comuni. I primi dati sull’affluenza delle Europee sono stati comunicati alle ore 23 dell’8 giugno e alle 12 del 9 giugno. Attualmente si attesta al 24%

Elezioni europee 2024: l’affluenza di sabato 8 giugno

L’8 giugno è stata la prima giornata utile per votare sul rinnovo dei membri del Parlamento Europeo. Un voto importante che ha visto però un’affluenza un po’ bassa.

Alle 23, orario di chiusura dei seggi elettorali, l’affluenza era solo del 14,64%. Non è solo l’Italia in realtà a votare, alle urne infatti sono anche la maggioranza dei Paesi Ue, alcuni dei quali hanno già terminato le operazioni nei giorni scorsi. La tornata elettorale che rinnova il Parlamento Europeo prevede l’elezione di 720 deputati provenienti dai 27 Stati membri, ovvero 15 di più rispetto ai componenti attuali. Il numero delle persone elette varia in base alla grandezza dello Stato in questione, anche se quelli più grandi hanno accettato di essere sottorappresentati per favorire invece i Paesi meno popolosi. Per quanto riguarda l’Italia, i seggi sono 76, il Paese che ne ha di più è invece la Germania con 96.

Elezioni Europee: la giornata del 9 giugno

Oggi si conclude la tornata elettorale e le urne saranno aperte in Italia dalle 7 alle 23. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati a votare per le Europee, 17 milioni per le amministrative e 3 milioni e mezzo per il voto in Piemonte. I primissimi risultati – provvisori – verranno comunicati questa sera fra le 23.15 e le 23.45. Alle ore 12 l’affluenza registrata è del 24%