Il leader della Lega, Matteo Salvini, alla convention "Winds of Change", risponde alla richiesta di Marine Le Pen in video-collegamento dalla Francia

Alla convention “Winds of Change” di sabato, 23 marzo, a Roma, Matteo Salvini, ha espresso il proprio pensiero in merito all’eventuale candidatura di Ursula von der Leyen in Europa.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini contro Ursula von der Leyen

«Gli italiani che sceglieranno la Lega non sceglieranno mai un altro mandato per Ursula von der Leyen, un altro mandato con i socialisti, con la sinistra».

Marine le Pene e il video messaggio a Roma rivolto al governo e a Matteo Salvini

La preoccupazione di Marine Le Pen per un eventuale appoggio da parte dei leghisti a una ricandidatura di Ursula von der Leyen:

«Signora Presidente, sosterrete von der Leyen? Io credo di sì. Così si contribuirà ad aggravare le politiche di cui tanto soffrono i popoli d’Europa. C’è una persona che ha una responsabilità per queste politiche. Ci batteremo per essere più persone possibile per impedire che la signora von der Leyen faccia un secondo mandato».

Matteo Salvini attacca il presidente Emmanuel Macron