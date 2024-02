Ursula von der Leyen: mi ricandido alla guida della Commissione Ue

Bruxelles, 19 feb. (askanews) - Il comitato esecutivo federale della Cdu (l'Unione cristiano democratica tedesca, di centrodestra) ha nominato all'unanimità l'attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen come "spitzenkandidat" (candidata per la guida della prossima Commissione...

Bruxelles, 19 feb. (askanews) – Il comitato esecutivo federale della Cdu (l’Unione cristiano democratica tedesca, di centrodestra) ha nominato all’unanimità l’attuale presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen come “spitzenkandidat” (candidata per la guida della prossima Commissione) in vista delle elezioni europee di giugno. La decisione è stata presa durante il congresso della Cdu a Berlino, a cui von der Leyen ha partecipato.

“Cinque anni dopo (aver deciso di candidarmi per la prima volta alla carica di presidente della Commissione europea), ho preso la decisione molto consapevole e ponderata di volermi candidare per un secondo mandato”, ha dichiarato von der Leyen durante la conferenza stampa del partito tedesco dell’Unione Cristiano-Democratica.

Sarà poi il Ppe, guidato dal tedesco Manfred Weber, a prendere la decisione formale di nominare von der Leyen “spitzenkandidat” per succedere a sé stessa, durante il congresso del Partito europeo il 6 e 7 marzo a Bucarest.