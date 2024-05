Premierato, Meloni: referendum divisivo ma possibilità da esplorare

Milano, 8 mag. (askanews) - Il referendum sulle riforme istituzionali sarebbe senz'altro "divisivo" ma è una possibilità che "va esplorata" perchè l'alternativa sarebbe "gettare la spugna come si è fatto in questi anni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al convegn...

Milano, 8 mag. (askanews) – Il referendum sulle riforme istituzionali sarebbe senz’altro “divisivo” ma è una possibilità che “va esplorata” perchè l’alternativa sarebbe “gettare la spugna come si è fatto in questi anni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al convegno sul premierato in corso alla Camera.

Meloni ha citato i “leader politici che oggi parlano di fermare la riforma con i loro corpi: non so se è una minaccia o una sostanziale mancanza di argomenti di merito… Io lavoro pe una riforma con un consenso più ampio ma quando la risposta è ‘la fermeremo con i nostri corpi’, la vedo dura…. Se si ponesse una questione di merito, posso rispondere, così il merito è un po più difficile”. Dunque “ci sono due strade: gettare la spugna o proseguire. Gettare la spugna è fare come in questi anni, oppure lasciare un’altra possibilità, chiedere agli italiani: è una possibilità che credo debba essere esplorata. Certo sarebbe meglio non arrivare a un referendum divisivo, ma la Repubblica è nata da una referendum divisivo, ed è stato un bene: è la democrazia e i padri costituenti hanno deciso che questa fosse una possibilità”.