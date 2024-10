Elezioni in Liguria: il cambiamento è possibile con un nuovo governo

La Liguria si prepara a un’importante tornata elettorale, con i leader del campo largo che chiedono un cambiamento radicale rispetto all’amministrazione attuale. Elly Schlein, Giuseppe Conte e Andrea Orlando sono solo alcuni dei nomi che si sono uniti per promuovere un progetto politico che mira a mettere al centro l’interesse collettivo e non quello di pochi privilegiati.

Un sistema da cambiare

Durante un recente comizio a Genova, Schlein ha sottolineato la necessità di voltare pagina, affermando che “Bucci rappresenta la continuità di un sistema di potere che dobbiamo lasciare alle spalle”. Questa affermazione risuona forte in un contesto in cui la corruzione e il favoritismo hanno minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Conte ha aggiunto che “chi governava ha ascoltato solo alcuni imprenditori amichetti, danneggiando così il resto della comunità”. È chiaro che la coalizione intende affrontare un sistema marcio che ha permesso a pochi di prosperare a scapito di molti.

Sanità e povertà: le sfide da affrontare

Uno dei temi centrali del dibattito è la sanità. Schlein ha denunciato il calo della spesa sanitaria in rapporto al PIL, affermando che “con Meloni, la spesa scenderà al 6,5%, il minimo storico”. Questo è un problema serio, considerando che molti cittadini liguri sono costretti ad aspettare mesi per ricevere cure mediche essenziali. Conte ha evidenziato che “siamo al disastro della sanità”, con un numero crescente di persone in povertà assoluta. La coalizione del campo largo si propone di affrontare queste problematiche con un approccio etico e responsabile, mirando a garantire servizi pubblici di qualità per tutti.

Un futuro di speranza e partecipazione

Il messaggio che emerge dai leader del campo largo è chiaro: è tempo di un cambiamento. Orlando ha chiuso il suo intervento con un appello alla democrazia, affermando che “non c’è democrazia dove c’è mafia e corruzione”. La coalizione si propone di combattere contro le oligarchie e di promuovere una legge all’avanguardia sulle lobby, per garantire trasparenza e libertà nel mercato. La partecipazione attiva dei cittadini è vista come un elemento fondamentale per costruire un futuro migliore per la Liguria.